Waterpolosters sluiten groepsfase EK af met zege van 29-3

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun laatste groepswedstrijd op het EK in Split met grote cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Duitsland met 29-3 (9-0 7-1 7-0 6-2). Oranje eindigde met vijf overwinningen bovenaan in groep A en neemt het maandag in de kwartfinales op tegen de nummer 4 van de andere poule, Frankrijk.

De waterpolosters van Oranje scoorden er in de groepsfase lustig op los. Ze wonnen eerder al met grote cijfers van gastland Kroatiƫ (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8) en Roemeniƫ (28-0). Hoewel Oranje al zeker was van de eerste plaats in de poule, deed de ploeg van Doudesis het ook tegen Duitsland zeker niet rustig aan.

Na de eerste periode stond het al 9-0 en de waterpolosters bleven daarna vrijwel al hun kansen benutten. Kitty Lynn Joustra was de topscorer met vijf goals. Sabrina van der Sloot, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking gooiden ieder vier keer raak. De andere doelpunten kwamen van Ilse Koolhaas, Lola Moolhuijzen (beiden drie), Vivian Sevenich, Bente Rogge (beiden twee), Fleurien Bosveld en Rozanne Voorvelt.