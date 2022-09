Zeilers Lambriex en Van de Werken blijven op WK aan de leiding

Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan na de derde dag van het WK zeilen in het Canadese Halifax nog altijd aan de leiding in het klassement van de 49er. Na acht races staan ze op 30 punten, vijf minder dan de Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel.

“Het was belangrijk het hoofd koel te houden”, vertelt Van de Werken. “Dat we, ondanks de soms frustrerende momenten, de juiste dingen blijven doen en blijven kijken naar de volgende kans. We hebben uiteindelijk een 2-11-10 en een 3 gevaren en staan nog steeds op kop bovenaan, dus dat is mooi.”

Odile van Aanholt en Annette Duetz verloren de leiding in de klasse 49erFX. Ze staan na negen races op 48 punten. Dat zijn er drie meer dan Vilma Bobeck en Rebecca Netzler uit Zweden.

De WK duren nog tot en met maandag en worden afgesloten met een medalrace.