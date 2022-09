Arensman stunt met winst in zware bergrit Vuelta

De jonge Nederlander Thymen Arensman heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een zware bergrit met een finish op 2510 meter hoogte in skioord Sierra Nevada. De 22-jarige renner van Team DSM bleef voorop over uit een aanvankelijk omvangrijke kopgroep.

Het was zijn tweede zege als wielerprof. Eerder deze zomer won Arensman een tijdrit in de Ronde van Polen. Achter hem slaagde de Sloveen Primoz Roglic erin 15 seconden terug te winnen op klassementsleider Remco Evenepoel. De Belg van Quick-Step – Alpha Vinyl heeft de rode leiderstrui nog steeds stevig in handen, al kwam ook de Spanjaard Enric Mas – tweede in de rit – dichterbij.

Evenepoel heeft een voorsprong van 1 minuut en 34 seconden op Roglic. Mas volgt op 2.01. Arensman klom naar de achtste plaats op 7.05 van de Belg. Maandag volgt een rustdag. Daarna zijn er twee relatief vlakke ritten. De Vuelta eindigt zondag in Madrid.

De vroeg ontstane kopgroep telde een kleine dertig renners, onder wie de Australiƫr Rohan Dennis en Sam Oomen van Jumbo-Visma. Evenepoel had eveneens twee ploeggenoten voorin zitten: de Italiaan Fausto Masnada en de Belg Louis Vervaeke. Arensman was de best geklasseerde renner in de kopgroep: elfde op ruim 9 minuten van Evenepoel.

Terwijl in het peloton Wilco Kelderman onderuit was gegaan – hij kon verder – mocht de AustraliĆ«r Jay Vine op de eerste col, van de derde categorie, als eerste de top passeren. De drager van de bergtrui lukte dat ook op de Alto del Purche, van de eerste categorie.

Oomen en Dennis lieten zich terugzakken uit de kopgroep om Roglic nog even te ondersteunen. Richting slotklim bleven vooraan twaalf renners over. Op de enige berg van de buitencategorie deze Vuelta was de Spanjaard Marc Soler uit die groep de eerste aanvaller. In de groep er achter zette Jumbo Evenepoel meteen onder druk. De Belg gaf geen krimp, tot eerst Mas en daarna Roglic dan toch bij hem wegreden. Mas haalde uiteindelijk 42 seconden van zijn achterstand af.

Voor de strijd tussen de klassementsmannen reed echter Arensman, die na een tweede plaats in de zwaarste rit van de Giro d’Italia nu de koninginnenrit van de Vuelta uitkoos voor zijn definitieve doorbraak.