De Canadese ijshockeysters hebben de wereldtitel met succes verdedigd. In de finale in Herning in Denemarken werden de Verenigde Staten met 2-1 verslagen.

Brianne Jenner zette Canada met twee treffers op voorsprong, waarna Abby Roque nog wat terugdeed.

Voor Canada betekende het de twaalfde wereldtitel, de Verenigde Staten bleven op negen titels steken.

Tsjechiƫ won de wedstrijd om het brons met 4-2 van Zwitserland.