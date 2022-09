Circuitdirecteur heeft niets te klagen na ‘droomuitslag’

Directeur Robert van Overdijk van het circuit van Zandvoort had na de tweede overwinning van Max Verstappen in de Dutch GP niets te klagen. “Een droomuitslag. Dit is waar je vooraf op hoopt en voor tekent, maar niet op rekent”, zei Van Overdijk.

Ruim 100.000 toeschouwers zagen Verstappen net als vorig jaar, toen de Dutch GP voor het eerst sinds 1985 weer werd gehouden in de Formule 1, winnen op het circuit in de duinen. “Als je vandaag niet kan lachen, dan gaat er iets niet goed met je. Het was een geweldig feest en voor zover ik weet heeft iedereen zich prima gedragen”, aldus de circuitdirecteur.

“Ik kan eigenlijk niets negatiefs verzinnen over dit weekend. De rookbommen die zaterdag tijdens de kwalificatie werden afgestoken en op de baan gegooid, zijn wel een van de vele evaluatiepunten. We hebben nog zoveel te wensen over voor volgend jaar. Ik maak me geen zorgen dat we dan minimaal een even goede, zo niet een betere, editie drie kunnen neerzetten.”

Het contract van Zandvoort met de organisatie van de Formule 1 loopt nog een jaar door, maar bevat een optie om ook in 2024 en 2025 te racen in de Noord-Hollandse duinen. “We zijn nu al bezig met 2023”, aldus Van Overdijk. “Dit is het weekend waarin je sponsors kan laten zien wat we voor ze kunnen betekenen en zij voor ons. Dat geldt ook voor de gemeente Zandvoort. We hebben laten zien dat we hier een ‘bucketlist-evenement’ van maken. De gesprekken over de periode na 2023 zijn gaande, die hopen we voor 1 november af te ronden.”