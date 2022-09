Ferrari blundert weer en vergeet band bij pitstop Sainz

De Italiaanse renstal Ferrari heeft tijdens de Dutch GP in Zandvoort opnieuw een blunder gemaakt. Toen de Spanjaard Carlos Sainz na 14 van de 72 rondes zijn eerste pitsstop maakte, stonden daar slechts drie nieuwe banden klaar. Sainz moest lang wachten tot de band voor linksachter uit de pitbox kwam.

De Spanjaard reed op de derde plaats achter de leidende Max Verstappen en zijn teamgenoot Charles Leclerc, maar viel door zijn lange pitsstop terug naar plek elf. Ferrari beschikt dit seizoen over een snelle auto die in principe kan meedoen om de overwinningen, maar mede door tactische blunders en technische problemen staan Leclerc en Sainz al op grote achterstand van Verstappen in het WK-klassement.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, had ook last van het geklungel bij Ferrari tijdens de pitsstop van Sainz. Pérez kwam tegelijk met de Spanjaard de pits in. Toen hij na zijn bandenwissel bij de pitbox van Red Bull weer gas gaf, reed hij over een wheelgun die de Ferrari-monteurs bij de pitbox daarvoor niet aan de kant hadden gelegd. Pérez kon het apparaat, waarmee de wielmoeren worden los- en vastgedraaid, niet ontwijken. De wedstrijdleiding liet weten het incident na de race te bekijken.