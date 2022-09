Race op Zandvoort met Porsches na crash voortijdig afgevlagd

De race in de Porsche Supercup bij de Dutch Grand Prix is na een zware crash voortijdig beëindigd. De Brit Aaron Mason en de Fransman Stéphane Denoual kwamen met elkaar in botsing en de schade die dat veroorzaakte aan de auto’s en het circuit, dwong de wedstrijdleiding de race 4 minuten eerder dan gepland te beëindigen. Beide coureurs stapten ongedeerd uit hun auto.

De Porsches, die hels kabaal maakten, maakten er sowieso een incidentrijke race van, waarbij de saferycar twee keer de baan op moest na crashes. De Fransman Marvin Klein, die aan de leiding reed bij de derde grote crash, werd uitgeroepen tot winnaar. De Nederlander Morris Schuring eindigde als tweede en de Luxemburgse kampioenschapsleider Dylan Pereirawerd als derde.