Roeblev ten koste van Shapovalov naar vierde ronde US Open

Andrej Roeblev heeft zich ten koste van Denis Shapovalov geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als negende geplaatst Rus was de Canadees in een spannende vijfsetter van 4 uur en 7 minuten met 4-6 6-2 7-6 (3) 4-6 7-6 (7) de baas. In de vijfde set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Roeblev verzuimde het duel in de beslissende set bij 5-4 uit te serveren en miste op eigen opslag drie wedstrijdpunten, maar toonde veerkracht in het restant. In de supertiebreak benutte hij zijn vijfde wedstrijdpunt met een forehand die de Canadees te machtig was.

De 24-jarige Roeblev – die op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales is gekomen – neemt het in de volgende ronde op tegen de Brit Cameron Norrie, die Holger Rune uit Denemarken met 7-5 6-4 6-1 kansloos liet.

De als derde geplaatste Carlos Alcaraz kende op zijn beurt weinig problemen met de Amerikaan Jenson Brooksby, die met 6-3 6-3 6-3 werd verslagen.