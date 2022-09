Tennisster Swiatek zonder setverlies naar vierde ronde US Open

Tennisster Iga Swiatek heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De Poolse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Amerikaanse Lauren Davis: 6-3 6-4.

Davis is de nummer 105 van de wereldranglijst. De Amerikaanse verloor meteen haar eerste opslagbeurt en dat kostte haar de eerste set. In de tweede set liep ze uit naar een 4-1-voorsprong. Swiatek knokte zich echter terug en won vijf games op rij.

De 21-jarige Poolse is na drie ronden nog zonder setverlies. In de vierde ronde neemt ze het op tegen de Duitse Jule Niemeier. Die versloeg in twee sets de Chinese Qinwen Zheng (6-4 7-6 (5)).