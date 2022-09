Topman Red Bul: Verstappen beter dan Vettel in zijn hoogtijdagen

Max Verstappen is een betere coureur dan Sebastian Vettel in zijn hoogtijdagen. Dat meent topadviseur Helmut Marko van het team van Red Bull.

Vettel veroverde van 2010 tot en met 2013 de eerste vier wereldtitels voor het Oostenrijkse team. De Duitser rijdt nu bij Aston Martin en neemt aan het einde van dit jaar afscheid van de Formule 1.

Verstappen won vorig jaar de titel in een Red Bull en leidt dit jaar met een comfortabele voorsprong het kampioenschap. Hij start zondag vanaf poleposition in de Dutch Grand Prix.

“Max heeft geen opbouwfase nodig om aan zijn limiet te komen. Hij kan meteen vol gas rijden”, zegt Marko op het Duitse kanaal Sport1. “Hij heeft van nature een buitengewone basissnelheid en bovendien een geweldige beheersing als hij met de auto op de limiet rijdt. Vettel is een uiterst nauwgezette werker met een enorme basissnelheid, maar in dat opzicht is Verstappen een stap verder.”

Marko zegt verder dat we de beste Verstappen nog niet hebben gezien. “Hij zit nog in een leerfase, ook al klinkt dat ongelooflijk, want hij rijdt al op een extreem hoog niveau. Maar Max zal in de toekomst nog beter worden. We hebben het beste nog niet gezien.”

De 24-jarige Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028. Op de vraag hoe lang Verstappen in de Formule 1 blijft, heeft Marko een helder antwoord. “Verstappen is iemand die onmiddellijk inpakt en vertrekt als hij het niet meer naar zijn zin heeft. Dan zal hij voor geen geld ter wereld blijven. En dat kan sneller gebeuren dan iemand denkt.”