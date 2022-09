Verschoor tweede in hoofdrace Formule 2 op circuit Zandvoort

De Nederlandse autocoureur Richard Verschoor heeft het podium gehaald in de Formule 2-race op het circuit van Zandvoort. De 21-jarige Verschoor eindigde in de hoofdrace als tweede, achter klassementsleider Felipe Drugovich uit Brazilië, die rijdt voor het Nederlandse team MP Motorsport. Een dag eerder was hij zevende geworden in de sprintrace.

De hoofdrace zou over veertig rondes gaan, maar werd wat ingekort vanwege de nodige crashes. De Amerikaan Logan Sargeant reed al in de eerste ronde de omheining in. De race moest worden stilgelegd omdat de schuimrubberen laag voor de bandenstapels gerepareerd moest worden.

Na de herstart vonden nog heel wat incidenten plaats. Zo crashte de Japanner Marino Sato omdat na een pitsstop zijn linkervoorwiel niet goed was vastgedraaid. Dat wiel rolde op de baan van zijn auto af, wat ertoe leidde dat de safetycar de baan op kwam. Bij de herstart ging het opnieuw mis. De op dat moment leidende Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die het tempo mocht bepalen, reed langzaam het rechte stuk op. Achter hem ging het mis toen Verschoor achterop de auto van Jack Doohan botste. Voor de Australiër was de race voorbij, Verschoor kon met een beschadigde neus wel door.

De coureur uit Benschop wist na alle pitstops de Japanner Ayumu Iwasa achter zich te houden en eindigde als tweede, achter Drugovich die hard op weg is naar de titel in de Formule 2. Verschoor won begin dit jaar de sprintrace in Bahrein en eindigde als tweede in de hoofdrace in Saudi-Arabië. Voor eigen publiek op Zandvoort behaalde hij zijn derde podiumplaats van dit seizoen.

“Het spijt me voor Jack, het was niet mijn intentie. Zo wil ik eigenlijk geen tweede worden”, zei Verschoor, die 18 punten pakte voor het WK. “Bij de herstart accelereerden de auto’s voor me en daarom gaf ik ook gas, maar toen remden ze weer en gebeurde dit. Ik kon er volgens mij niet zoveel aan doen. Als je gaat, dan ga je. Ik had aanvankelijk wat last van de schade aan de neus van mijn auto, maar daarna ging het wel. Ik ben heel blij dat ik met al die Nederlandse fans op de tribunes dit kon laten zien.”