Verstappen hoopt in ’top atmosfeer’ te winnen op Zandvoort

Max Verstappen hoopt dat hij de ruim 100.000 bezoekers aan het circuit van Zandvoort kan geven waarvoor ze gekomen zijn: een zege in de Dutch GP. “Wat een top atmosfeer met zoveel Nederlanders, ongelooflijk”, zei Verstappen tijdens de rijdersparade, waarin de coureurs in oude Porsches van de rijkspolitie zo’n 2 uur voor de start werden rondgereden over het circuit. “Ik hoop dat we hier vandaag een mooi resultaat kunnen neerzetten.”

De auto met daarin de wereldkampioen en huidige leider in het WK-klassement stopte even in de Hans Ernst Bocht, in het zogeheten stadiongedeelte waar de tribunes dicht op de baan staan. “Het belangrijkste hier is punten pakken. En we proberen natuurlijk altijd te winnen”, zei Verstappen, die luid werd toegejuicht door het publiek. “Ik hoop dat iedereen het naar z’n zin gaat hebben.”

Verstappen schoot daarna met een zogeheten promogun wat T-shirts van een sponsor het publiek in. Hij stapte vervolgens weer in de Porsche om zijn ronde over het circuit af te maken, ondertussen zwaaiend naar de fans in het oranje. De race begint om 15.00 uur.