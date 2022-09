Verstappen moest ‘hard werken’ voor tweede zege op Zandvoort

Max Verstappen moest er naar eigen zeggen hard voor werken, maar net als vorig jaar kwam hij als winnaar van de Dutch GP over de finish in Zandvoort. “Het is altijd speciaal om je thuisrace te winnen. Eerlijk gezegd moest ik er nu nog harder voor werken dan vorig jaar”, aldus de coureur van Red Bull.

Cruciaal was volgens Verstappen de beslissing om een pitsstop te maken toen de safetycar in de slotfase van de race de baan op kwam, nadat de Alfa Romeo van Valtteri Bottas was stilgevallen op het rechte stuk. “We maakten de juiste beslissingen op de juiste momenten”, zei Verstappen.

Red Bull haalde hem naar binnen voor nieuwe banden en op die softs wist hij direct na de herstart Lewis Hamilton te passeren. “De snelheid was toen weer geweldig en de balans in de auto heel goed. Geweldig om hier weer te winnen.”