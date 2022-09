Verstappen opnieuw de beste in Dutch GP op Zandvoort

Max Verstappen heeft voor het tweede jaar op rij de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 gewonnen. De wereldkampioen bleef de Britse Mercedes-coureur George Russell (tweede) en de Monegask Charles Leclerc van Ferrari (derde) voor op het circuit in de duinen, waar 105.000 bezoekers waren. Verstappen boekte zijn tiende zege van dit seizoen, zijn vierde op rij.

De 24-jarige Nederlander koerst onbedreigd af op zijn tweede wereldtitel. Met nog zeven grands prix te gaan, heeft Verstappen aan kop van het WK-klassement meer dan 100 punten voorsprong. Hij reed op Zandvoort ook de snelste raceronde, goed voor een extra WK-punt. Volgende week vindt op Monza de Grote Prijs van Italiƫ plaats.

Verstappen vertrok net als vorig jaar van poleposition en wist de leiding na de start te behouden. De Nederlander droeg de eerste plaats over aan Hamilton toen hij na achttien rondes voor het eerst naar binnen ging voor nieuwe banden, maar reed tien rondes later weer aan de leiding toen ook de Brit een pitsstop maakte.

Toen de Alfa Romeo van Valtteri Bottas na 55 van de 72 rondes stilviel aan het einde van het rechte stuk, kwam de safetycar de baan op. Verstappen dook direct de pits in om nieuwe banden (softs) te halen. Hamilton bleef wel op de baan en nam de leiding over. Mercedes besloot om Russell vanaf de tweede plaats ook naar binnen te halen voor soft-banden, waardoor Verstappen bij de herstart – met nog twaalf rondes te gaan – achter Hamilton reed. Hij slaagde er direct in om de zevenvoudig wereldkampioen op het rechte stuk te passeren en reed daarna zonder problemen naar de winst.