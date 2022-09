Zeilsters Van Aanholt en Duetz weer aan de leiding op WK

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben op de vierde dag van het WK zeilen in het Canadese Halifax de koppositie weer overgenomen in de 49erFX klasse. Met nog twee dagen te gaan op het WK Catamaran- en Skiffzeilen heeft het duo na 12 races 56 punten. Dat zijn er vier minder dan het Zweedse koppel Vilma Bobeck en Rebecca Netzler.

In de drie races van zaterdag eindigden ze als vierde, tweede en derde. Zondag staan nog drie races op het programma, maandag volgt de medalrace.

“We zijn ontzettend trots dat het gelukt is om terug te ‘bouncen’ na gisteren, want het was echt pittig”, zegt Van Aanholt. “We moesten even onze weg en het vertrouwen terugvinden. We hebben vandaag echt aangevallen en elke race alleen maar boten ingehaald, dus daar zijn we heel blij mee en geeft veel energie voor morgen.”

Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan nog steeds aan de leiding in het klassement van de 49er. Na elf races staan ze op 41 punten, dertien minder dan Sime en Mihovil Fantela uit Kroatiƫ. Lambriex en Van de Werken finishten twee keer als tweede en werden zevende in de elfde race.