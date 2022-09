Zieke Terpstra verspeelt wereldbeker mountainbike

Anne Terpstra is er niet in geslaagd de wereldbeker mountainbike op het onderdeel crosscountry te winnen. De Nederlandse begon als leidster van het klassement aan de laatste wedstrijd in Val di Sole, maar moest wegens ziekte opgeven in de slotronde. Ze lag toen al ver achterop.

De wedstrijd werd gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot, de Française die vorige week al wereldkampioen werd.

Terpstra meldde afgelopen week getroffen te zijn door een ontsteking van een speekselklier. Ze besloot toch te starten maar al snel werd duidelijk dat ze haar niveau niet haalde. In het klassement werd ze gepasseerd door de Zwitserse Alessandra Keller, die als zesde de finish bereikte, genoeg voor de eindzege in de wereldbeker.