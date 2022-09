Djokovic niet met Servië in Daviscup

Novak Djokovic ontbreekt wanneer de Servische tennissers volgende week de groepsfase van de strijd om de Daviscup afwerken in Valencia. De Servische tennisbond meldde maandag dat hun voornaamste troef “om persoonlijke redenen” heeft afgezegd.

De voormalig nummer 1 van de wereld won afgelopen zomer Wimbledon, waarmee zijn aantal grandslamtitels op 21 kwam. Op de US Open is Djokovic er niet bij, omdat hij zonder vaccinaties tegen corona niet welkom is in de Verenigde Staten.

Verwacht werd dat Djokovic (35) zijn rentree zou maken in het landentoernooi, maar captain Viktor Troicki bevestigde maandag dat zijn team zonder zijn topspeler naar Spanje afreist. Het management van de tennisser heeft de afmelding nog niet bevestigd. Wel valt op zijn website te lezen dat zijn eerstvolgende toernooi de Laver Cup in Londen is, de wedstrijd tussen een team van Europese tennissers en spelers uit de rest van de wereld. Daarna tennist Djokovic in Tel Aviv en Parijs.

Servië neemt het in de groepsfase van de Daviscup op tegen Spanje, Zuid-Korea en Canada.