Franse tennisster Garcia bereikt laatste acht op US Open

Tennisster Caroline Garcia heeft als eerste de kwartfinales van de US Open bereikt. De als zeventiende geplaatste Fran├žaise rekende in twee sets af met de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj, die als nummer 29 was ingeschaald: 6-4 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Het is voor de 28-jarige Garcia de tweede keer dat ze in de kwartfinales staat op een grandslamtoernooi. De vorige keer was in 2017 op Roland Garros, waar ze verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Voor een plek bij de laatste vier speelt Garcia tegen de als twaalfde geplaatste Amerikaanse Cori Gauff. Zij versloeg de Chinese Zhang Shuai in twee sets: 7-5 7-5.