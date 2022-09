Basketballers verliezen opnieuw en lopen knock-outfase EK mis

De Nederlandse basketballers hebben ook hun vierde wedstrijd op het EK verloren. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia verloor met 75-69 van Polen. Met hun vierde verliespartij op rij loopt de ploeg de knock-outfase van het EK mis. De beste vier teams in de poule van zes gaan verder naar de volgende ronde. Nederland sluit de groepsfase donderdag nog af tegen tegen Finland.

Halverwege de wedstrijd tegen Polen kende Oranje nog een voorsprong van elf punten (40-31). Ook bij het ingaan van het vierde en laatste kwart had Oranje zicht op de eerste overwinning tijdens dit EK. Met een voorsprong van 7 punten ging de ploeg het beslissende kwart in (55-48), maar die werd alsnog uit handen gegeven. Charlon Kloof was met 26 punten de topscorer bij Oranje.

De ‘Orange Lions’ moesten het eerder afleggen tegen Tsjechië (80-88), Servië (76-100) en Israël (67-74). Tegen de Israëliërs gaven de basketballers in het tweede deel van de wedstrijd eveneens de voorsprong uit handen.