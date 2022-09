De Vries vervangt Vettel in eerste vrije training Monza

Nyck de Vries komt komende vrijdag in actie in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Italië in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander neemt bij Aston Martin de plek in van de Duitser Sebastian Vettel.

Het is de derde keer dit seizoen dat De Vries in de belangrijkste raceklasse in actie komt. In Spanje verving hij Alexander Albon bij Williams en in Frankrijk nam De Vries de plaats in van Lewis Hamilton bij Mercedes.

Alle teams in de Formule 1 zijn verplicht om gedurende het seizoen in ieder geval twee keer een andere (jonge) coureur een vrije training te laten rijden. De Vries, die de afgelopen jaren voor Mercedes in de elektrische raceklasse Formule E reed, hoopt voor volgend jaar op een vaste plek in de Formule 1.

“Ik kijk er echt naar uit om voor Aston Martin te rijden, vooral op zo’n legendarisch circuit als Monza”, zegt De Vries. “Het wordt mijn derde sessie van het seizoen en weer voor een ander team. Deze kansen geven me een fantastisch inzicht hoe Formule 1-auto’s en teams functioneren en werken.”