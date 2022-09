Evenepoel hoopt dat Roglic na val verder kan in Vuelta

Remco Evenepoel was dinsdag blij dat hij de schade in de zestiende etappe van de Ronde van Spanje beperkt hield. De Belgische klassementsleider reed op weg naar finishplaats Tomares lek, maar omdat dat in de laatste 3 kilometer van de wedstrijd gebeurde, kreeg hij dezelfde eindtijd toegewezen als de groep waar hij op dat moment in reed.

“Ik ben blij dat die regel bestaat, de laatste 4 of 5 kilometer had ik best wat angst”, zei Evenepoel, die concurrent Primoz Roglic van Jumbo-Visma op ruim 2,5 kilometer van de finish met vier sprinters achter zich aan weg zag fietsen uit het peloton. Dat kopgroepje kwam 8 seconden eerder over de finish dan het peloton, zodat Evenepoel iets van zijn ruime voorsprong in het klassement verloor.

Roglic ging in de sprint hard onderuit en liep flink wat verwondingen op. “Ik hoop dat hij ok√© is en woensdag gewoon weer van start kan gaan. Dit gun je niemand, hij heeft weinig geluk dit jaar”, zei Evenepoel, die niet helemaal verrast was door de ontsnappingspoging van Roglic tegen het einde van de race. “Hij is zeer explosief en kan dat. Ik wist dat hij het zou proberen.”

De etappes van donderdag en zaterdag bevatten meerdere klimmen. Dat zijn voor Roglic en nummer 3 Enric Mas uit Spanje de belangrijkste momenten om het Evenepoel op weg naar de eindzege moeilijk te maken.