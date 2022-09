Nadal uitgeschakeld in vierde ronde US Open

Rafael Nadal is in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe. Het werd 6-4 4-6 6-4 6-3 voor de 24-jarige nummer 26 van de wereld.

Voor Nadal, viervoudig winnaar in New York, betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

De 36-jarige Nadal had in New York zijn 23e grandslamtitel kunnen veroveren. Novak Djokovic heeft 21 achter zijn naam staan, Roger Federer één minder.