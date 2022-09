Red Bull ziet in Herta ideale opvolger Gasly bij AlphaTauri

Formule 1-renstal Red Bull heeft zijn oog laten vallen op de Amerikaanse coureur Colton Herta. Hij is volgens het Oostenrijkse team de ideale kandidaat om het zitje bij zusterteam AlphaTauri over te nemen van Pierre Gasly, die naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van dit jaar naar Alpine verhuist.

“Verbazingwekkend genoeg zijn alle partijen en teams die erbij betrokken zijn het eens geworden. We moeten alleen nog een definitief akkoord krijgen van de internationale autosportfederatie FIA”, meldde topadviseur Helmut Marko van Red Bull aan Sky Sport.

De 22-jarige Herta is gewild. Hij maakt furore in de Amerikaans IndyCar, maar kan niet zomaar de overstap maken naar de Formule 1. Hij heeft namelijk nog niet genoeg punten verzameld om in aanmerking te komen voor een racelicentie in de Formule 1. Om die reden heeft Red Bull, dat ook eigenaar is van AlphaTauri, dispensatie gevraagd bij de FIA.

Alpine raakt aan het einde van dit jaar de Spanjaard Fernando Alonso kwijt. Aanvankelijk zette het Franse team in op zijn Australische reserve Oscar Piastri, maar die bleek al een geldig contract te hebben getekend bij McLaren voor 2023. Alpine heeft daarom de blik verlegd naar de Fransman Gasly.