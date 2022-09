Teambaas Horner denkt niet dat Verstappen titel nog verspeelt

Alleen uitzonderlijke tegenslag kan een tweede wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1 voorkomen. Dat zegt zijn teambaas Christian Horner bij Red Bull. “We staan er geweldig voor. We moeten wel heel erg ons best doen om de titel nog te verspelen. Maar rekenkundig gezien kan het nog misgaan, dus is het geen gelopen race”, aldus de Brit, die afgelopen zondag Verstappen in Zandvoort voor de tiende keer dit jaar een grand prix zag winnen.

De voorsprong van de Nederlander op zijn eerste achtervolgers – teamgenoot Sergio PĂ©rez en Ferrari-coureur Charles Leclerc – is 109 punten. “Onze aanpak blijft hetzelfde; we bekijken het race voor race. Dat betekent dat we nu weer alles in het werk stellen om komend weekeinde op Monza de beste auto te hebben. We staan onszelf niet toe om te ver vooruit te denken”, aldus Horner.

De teambaas benadrukt dat het kampioenschap bij de constructeurs dit jaar minstens zo belangrijk is als de titel van Verstappen. “De afgelopen acht jaar heeft Mercedes die wereldtitel bij de teams steeds gepakt. Als we er dit jaar in slagen om ook dat kampioenschap te winnen, zal dat net zo veel vreugde geven als de individuele titel”, zegt Horner. De vooruitzichten zijn wat dat betreft ook gunstig, want Red Bull leidt met een voorsprong van 135 punten op Ferrari, de nummer 2.

Het seizoen telt nog zeven races.