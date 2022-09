Tennisser Alcaraz wint in nachtelijke vijfsetter van Cilic

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft in een meeslepend gevecht over vijf sets de Kroaat Marin Cilic verslagen en de kwartfinales bereikt van de US Open. De partij in het Arthur Ashe Stadium duurde bijna 4 uur en was diep na middernacht in New York afgelopen. De setstanden waren 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3.

Alcaraz is het grote tennistalent van dit moment. De 19-jarige nummer 4 van de wereld is als derde geplaatst en geldt als een van de kandidaten voor de eindzege op Flushing Meadows. Hij had het lastig tegen de 33-jarige Cilic, de ervaren Kroaat die in 2014 de US Open wist te winnen. Alcaraz leek na winst in de derde set de bovenhand te hebben in de partij, maar de taaie Cilic knokte zich naar de winst in het vierde bedrijf en sleepte er een vijfde set uit. Het was toen al 02.00 uur ’s nachts. In die beslissende set richtte de jonge Alcaraz zich op en rekende hij alsnog gedecideerd af met zijn tegenstander. Hij won de partij met een love game.

“Het was best pittig”, zei Alcaraz kort na de partij. “Het was moeilijk om terug te komen nadat ik die vierde set had verloren en ook nog achter kwam aan het begin van de vijfde set, maar ik ben in mezelf blijven geloven”, zei de Spanjaard, die in de kwartfinales stuit op de als elfde geplaatste Jannik Sinner. De 21-jarige Italiaan had vijf sets nodig om zich te ontdoen van Belarus Ilja Ivasjka (6-1 5-7 6-2 4-6 6-3). Sinner moest diep gaan voor de zege, want in de vijfde set kwam hij nog 3-1 achter tegen Ivasjka, de nummer 73 van de wereld. Hij won vervolgens vijf games op rij.

In het vrouwentoernooi bereikten Arina Sabalenka en Karolina Pliskova de laatste acht. De twee nemen het ook tegen elkaar op in de kwartfinales. De uit Belarus afkomstige Sabalenka , als zesde geplaatst in New York, versloeg de Amerikaanse publieksfavoriete Danielle Collins in drie sets: 3-6 6-3 6-2. Sabalenka haalde vorig jaar de halve finales op de US Open. De Tsjechische Pliskova won in drie sets van Viktoria Azarenka uit Belarus: 7-5 6-7 (5) 6-2. De 30-jarige Pliskova verloor in de 2016 de finale van de US Open van de Duitse Angelique Kerber.