Tennistoernooi WTA Finals eind dit jaar in Texas

Het eindejaarstoernooi WTA Finals wordt eind dit jaar in de Amerikaanse stad Fort Worth gespeeld. De stad in Texas ligt 50 kilometer ten westen van Dallas. Aan de WTA Finals doen de acht beste tennissters van het seizoen mee. Zij strijden in de Dickies Arena, waar een hardcourtbaan wordt aangelegd, om de titel.

De WTA heeft een contract tot 2030 met de Chinese stad Shenzhen voor de organisatie van de ‘Finals’, maar mijdt China voorlopig vanwege de situatie rond tennisster Peng Shuai, van wie eind vorig jaar bijna drie weken niets werd vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november had beschuldigd van seksueel misbruik. Er waren grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid, die onder meer werden geuit door de WTA. Peng zei later in interviews dat ze al die tijd thuis is geweest in Beijing en dat haar geen beperkingen zijn opgelegd.

De WTA Finals duren van 31 oktober tot en met 7 november. Vorig jaar vond het evenement plaats in de Mexicaanse stad Guadalajara, toen vanwege de coronasituatie in China.

De WTA meldt dat het toernooi in 2023 weer in Shenzhen wordt gehouden.