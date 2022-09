Drievoudig winnaar Roglic stapt na val uit Vuelta

Primoz Roglic gaat woensdag niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam dinsdag kort voor de finish ten val. Roglic, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, stond tweede in het algemeen klassement op 1 minuut en 26 seconden van klassementsleider Remco Evenepoel uit Belgiƫ.

“Helaas zal Roglic als gevolg van de valpartij niet meer van start gaan in de zeventiende etappe”, meldt zijn ploeg op Twitter. “Beterschap, kampioen. Bedankt voor alle mooie momenten in deze Vuelta. Je zat nog vol plannen voor de komende dagen, maar helaas mocht het niet zo zijn.”

Het is opnieuw een tegenslag voor de 32-jarige Roglic. Deze zomer moest hij in de Tour de France ook al opgeven, elf dagen na een val in de kasseienrit naar Arenberg. Het was het tweede jaar op rij dat Roglic door een val voortijdig uit de Tour verdween. Vorig jaar was er snel herstel en won hij twee maanden later voor de derde keer op rij de Vuelta.

Ook dit jaar mikte de Sloveen op een dergelijk scenario, al waren er vooraf wel twijfels over zijn fitheid. De start van zijn ploeg Jumbo-Visma, met winst in de ploegentijdrit in Utrecht, was voortvarend. Achtereenvolgens droegen Robert Gesink, Mike Teunissen en de Italiaan Edoardo Affini de leiderstrui. Na de eerste etappe op Spaanse bodem kwam die in handen van Roglic na zijn ritzege in Laguardia. Een dag later besloot het team de trui niet te verdedigen. De Fransman Rudy Molard was een dag leider, waarna Evenepoel de macht greep. Roglic vertoonde tekenen van zwakte door in de zesde etappe, een zware bergrit, al bijna anderhalve minuut te verliezen op Evenepoel, die in de individuele tijdrit in Alicante verder uitliep.

Het afgelopen weekeinde, met veel klimwerk, pakte Roglic wat tijd terug. Maar in een relatief lichte laatste week leken er niet veel kansen te liggen om de Belg te achterhalen. Roglic probeerde het verrassend genoeg op dinsdag, op een hellinkje kort voor de finish van een verder redelijk vlakke rit. Hij kwam op kop in een groep van vijf, maar ging kort voor de finish onderuit, mogelijk omdat hij het wiel van de Brit Fred Wright raakte. Roglic, die nog wel 8 seconden terugpakte op Evenepoel en het verschil verkleinde tot 1 minuut en 26 seconden, oogde zwaar aangeslagen. Een dag later volgde de afmelding, waardoor de Spanjaard Enric Mas nu tweede staat, op ruim 2 minuten van Evenepoel.