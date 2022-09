Geen breuken voor Vuelta-uitvaller Roglic

Primoz Roglic heeft bij zijn val dinsdag in de Ronde van Spanje geen breuken opgelopen. Dat meldde Addy Engels, ploegleider van wielerploeg Jumbo-Visma, woensdag voor de start van de zeventiende etappe. “De scans van deze ochtend lieten geen breuken zien. Er is wel sprake van veel kneuzingen en wonden”, aldus Engels, wiens kopman de ronde heeft verlaten. “Daarover bestond geen enkele twijfel.”

Roglic, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, stond tweede in het klassement achter de Belg Remco Evenepoel.

Roglic ging dinsdag kort voor de finish van de zestiende rit onderuit. Nog steeds is niet duidelijk hoe dat kwam. Mogelijk raakte de Sloveen het achterwiel van de Brit Fred Wright. Niet bekend is hoe lang het herstel van de renner gaat duren. Roglic moest eerder deze zomer ook al de Tour de France voortijdig verlaten. Ook toen was een valpartij de oorzaak.