Koolhof treft Rojer in halve finales dubbelspel op US Open

Tennisser Wesley Koolhof treft in de halve finales van het dubbelspel op de US Open zijn landgenoot Jean-Julien Rojer. Koolhof, de beste dubbelspeler van Nederland, was met zijn Britse partner Neal Skupski veel te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal: 6-3 6-1.

Daarna was het de beurt aan Rojer, die het met Marcelo Arévalo opnam tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het Nederlands/Salvadoraanse duo, als derde geplaatst in New York, won eveneens in twee sets: 6-3 6-4.

Koolhof en Skupski, de nummers 2 van de plaatsingslijst, mikken in New York op hun eerste gezamenlijke grandslamtitel. Ze wonnen dit seizoen al zes toernooien. Koolhof haalde in 2020 de finale op de US Open, toen met Mektic.

Rojer en Arévalo wonnen dit jaar al drie toernooien waaronder Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs. Met de Roemeen Horia Tecau pakte Rojer de titel op de US Open in 2017.