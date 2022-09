Roeiers met vijftien ploegen naar WK in Tsjechië

De Nederlandse afvaardiging voor de aankomende WK roeien bestaat uit vijftien ploegen. Zij gaan in het Tsjechische Racice de prestaties van de afgelopen EK in München, waar negen medailles werden veroverd, proberen te overtreffen.

Bij de mannen heeft Finn Florijn in de dubbelvier de slagpositie overgenomen van Stef Broenink. Florijn zat tijdens de afgelopen EK nog op boeg. In de vrouwenploegen zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de EK. Het tot nu succesvolle experiment bij de vrouwen, om met de twee-zonder, de dubbeltwee en de vier-zonder ook te starten in de vrouwenacht, wordt doorgezet.

Na de EK in Duitsland gingen de olympische roeiers op hoogtestage in het Oostenrijkse Obertraun.

De WK roeien vinden van 18 tot en met 25 september plaats.