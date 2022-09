Sabalenka ten koste van Pliskova weer naar laatste vier

Aryna Sabalenka heeft zich net als vorig jaar verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De als zesde geplaatste tennisster uit Belarus was bij de laatste acht met 6-1 7-6 (4) te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova, die als 22e geplaatst was. De tweede set verliep zonder servicebreaks, waarna Sabalenka in de tiebreak haar tweede matchpoint benutte.

De 24-jarige Sabalenka heeft nog nooit in de finale gestaan op een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor ze in New York van de Canadese Leylah Fernandez.

In de halve eindstrijd neemt Sabalenka het op tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek uit Polen of de Amerikaanse Jessica Pegula.