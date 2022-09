Serrano wint vierde rit en pakt leiderstrui in Groot-Brittannië

Gonzalo Serrano heeft de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittanië gewonnen. In de rit van Redcar naar Helmsley over 149,5 kilometer was de Spaanse renner van Movistar de beste in de eindsprint. De 28-jarige renner bleef de Brit Thomas Pidcock van Ineos Grenadiers nipt voor. De Belg Dylan Teuns van Israel – Premier Tech eindigde als derde.

Mathijs Paasschens van Bingoal Pauwels Sauces WB was de beste Nederlander op de vijfde plek.

Met de overwinning greep Serrano tevens de leiderstrui. In het algemeen klassement nam hij de leiding over van de Canadees Benjamin Perry. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.