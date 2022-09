Sporting wint met ruime cijfers bij Eintracht Frankfurt

Sporting Portugal is voortvarend aan de Champions League begonnen door de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met ruime cijfers te winnen. Het werd in Frankfurt 3-0 voor de ploeg van Jeremiah St. Juste, die kort na rust werd gewisseld.

Marcus Edwards, Francisco Trinc√£o en Nuno Santos kwamen tot scoren voor Sporting. De doelpunten vielen tussen de 65e en 82e minuut.

Tottenham Hotspur en Olympique Marseille zijn de andere twee tegenstanders in de groep. Vorig jaar zat Sporting in de groep met Ajax en wist het te overwinteren in de Champions League.