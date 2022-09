Tennisbond stelt Tamaëla aan als vrouwencoach

Oud-tennisster Elise Tamaëla wordt per 1 oktober de nieuwe coach van de Nederlandse tennissters. Tamaëla was al actief als captain van het Billie Jean King Cupteam en wordt nu ook verantwoordelijk voor het versterken van de band tussen de tennisbond en de Nederlandse speelsters in de ITF World Tour en WTA Tour.

Tamaëla zal in haar nieuwe rol regelmatig met de tennissters trainen op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen en ook de speelsters op locatie bezoeken. Ook reist ze een aantal weken mee naar toernooien. “Als captain van het Billie Jean King Cupteam heb ik veel contact met de topspeelsters en zie ik ze regelmatig op de tour spelen. Het is mooi dat ik nu ook de talentvolle jonge meiden kan begeleiden en trainen, daardoor kunnen we werken aan doorstroom naar de top en hebben we beter zicht op de doorgroei voor het Billie Jean King Cupteam”, zegt Tamaëla.

Technisch directeur Jacco Eltingh meldt trots te zijn dat hij Tamaëla nog meer aan de bond heeft kunnen verbinden. “Samen trainen en samen reizen waar mogelijk, met goede begeleiding van Elise en onze andere topcoaches. In goede samenspraak met de privésector. Dat stimuleert en brengt iedereen verder. Het effect van deze aanpak kunnen we bij de mannen al beter in de praktijk en in de resultaten terugzien. Bij de dames moeten wij er allemaal nog een schepje bovenop doen. Er staat een hele brede groep klaar om de wereldranglijst te gaan bestormen”, aldus Eltingh.