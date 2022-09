Tennisser Chatsjanov stuit opmars Kyrgios

De Russische tennisser Karen Chatsjanov heeft voor het eerst de halve finales bereikt op een grandslamtoernooi. De nummer 27 van de plaatsingslijst versloeg op de US Open in een lange vijfsetter Nick Kyrgios, de Australiƫr die inmiddels als favoriet werd gezien. De setstanden waren 7-5 4-6 7-5 6-7 (3) 6-4.

De 26-jarige Chatsjanov gaat strijden met de Noor Casper Ruud om een plaats in de finale van het laatste grandslamtoernooi van dit jaar. Kyrgios, als 23e geplaatst en afgelopen zomer finalist op Wimbledon, had in de vorige ronde nog de Russische titelverdediger Daniil Medvedev verslagen.