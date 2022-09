Trilogie voor Urán met ritzege, Evenepoel blijft leider Vuelta

Rigoberto Urán heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een rit over 162 kilometer met een aankomst bergop bij het klooster Monasterio de Tentudía. De Colombiaanse renner van EF Education was in die slotklim over ongeveer 12 kilometer de sterkste van een groep van dertien vluchters.

Urán voltooide met zijn ritzege in de Vuelta een trilogie, want hij won in zijn carrière ook al etappes in de Giro d’Italia en Tour de France.

De Fransman Quentin Pacher (Groupama) kwam als tweede over de finish. De Spanjaard Jesús Herrada (Cofidis) eindigde als derde op 2 seconden. Achter de eerste drie druppelden geleidelijk de andere renners uit de vluchtgroep binnen.

De rode leiderstrui van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar. De Belg van Quick-Step arriveerde als veertiende op 5.11 van Urán, maar verloor op de klim naar het klooster geen tijd op zijn overgebleven concurrenten in het algemeen klassement. De Fransman Enric Mas (Movistar) kwam in het wiel van Evenepoel over de meet en is door het wegvallen van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nu de nummer 2 in het algemeen klassement op 2 minuten en 1 seconde achterstand.

Roglic, die tweede stond op 1.26, ging woensdag niet meer van start. Hij was in de zestiende etappe ten val gekomen en zijn verwondingen waren zodanig dat hij niet meer op de fiets kon stappen. De Sloveen won de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje. Het was opnieuw een tegenslag voor de 32-jarige Roglic, want deze zomer moest hij in de Tour de France ook al opgeven.

De Nederlander Thymen Arensman, eerder in deze Vuelta winnaar van de koninginnenrit, verspeelde ongeveer 40 seconden op de laatste klim. Hij staat nog wel zevende in de stand, maar zag zijn achterstand oplopen naar 7.46.