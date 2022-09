Waterpolosters verliezen in halve finales EK van Spanje

Het is de Nederlandse waterpolosters niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van het EK. In de Kroatische stad Split was Spanje met 10-7 (3-2, 2-1, 1-2, 4-2) te sterk.

Nederland had in de groepsfase alle wedstrijden nog met groot verschil gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8), Roemenië (28-0) en Duitsland (29-3) met overmacht. In de kwartfinales werd Frankrijk met 22-3 gedeclasseerd.

Nederland wacht nu de strijd om het brons. Daarin is Italië of Griekenland de tegenstander.

De Spaanse waterpoloploeg is titelhouder. Vier jaar geleden pakte Oranje in Barcelona nog de Europese titel.