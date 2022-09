Basketballers verliezen tegen Finland ook laatste EK-duel

De Nederlandse basketballers hebben ook hun vijfde en laatste wedstrijd op het EK verloren. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia verloor met 88-67 van Finland. Bij rust keek Oranje al tegen een achterstand van 17 punten aan (48-31).

De afscheidnemende Worthy de Jong was met 21 punten de topscorer aan Nederlandse zijde. De Jong vervolgt zijn loopbaan in het 3×3 basketbal.

De ‘Orange Lions’ moesten het op het EK eerder al afleggen tegen Tsjechië (80-88), Servië (76-100), Israël (67-74) en Polen (69-75). Daardoor wist de ploeg van Buscaglia dinsdag al dat het de knock-outfase van het EK was misgelopen. De beste vier teams in de poule van zes gaan verder naar de volgende ronde. Nederland eindigt na vijf verloren wedstrijden als zesde en laatste in groep D.