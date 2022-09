Hamilton gunt Ricciardo een plek in de Formule 1

Lewis Hamilton vindt dat Daniel Ricciardo thuishoort in de Formule 1. De Australische coureur moet na dit seizoen bij McLaren plaatsmaken voor zijn 21-jarige landgenoot Oscar Piastri. Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, hoopt dat Ricciardo bij een andere renstal onderdak vindt.

“Persoonlijk vind ik dat hij moet blijven racen”, zei Hamilton, die op de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Italië naast Ricciardo zat. “Hij heeft teveel talent om ergens reserve te zijn. Het zou natuurlijk geweldig zijn als hij naar Mercedes komt, maar ik denk dat een rol als derde rijder niet bij hem past. Hij heeft het afgedwongen om te mogen racen.”

De 33-jarige Ricciardo is al jaren onderdeel van de Formule 1. De Australiër beleefde zijn beste tijd bij Red Bull, waar hij een tijdje teamgenoot was van Max Verstappen. Na twee jaar bij Renault (het huidige Alpine) is Ricciardo nu bezig aan zijn tweede seizoen bij McLaren, maar hij wist pas 19 punten bij elkaar te rijden.

De Australiër houdt alle opties voor volgend jaar open. “Ik wil op de grid staan, ik wil racen. Ik ben nu alles aan het afwegen voor volgend jaar”, zei Ricciardo op Monza, waar hij vorig jaar de race won. “Ik heb nu nog niets vastgelegd. Als dat wel zo is, vertel ik dat meteen. Het gaat niet alleen om volgend jaar, het gaat om mijn toekomst. En die reikt verder dan alleen 2023. Het is een complexe situatie.” Eerder in de week zei Ricciardo in Australische media dat hij zich ook niet te groot voelt voor een rol als reservecoureur.

Bij de topteams zijn alle stoeltjes voor volgend seizoen al bezet. De renstallen Alpine, Haas, Alfa Romeo en Williams hebben wel nog plek.