Hockeyers treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili op WK

De Nederlandse hockeymannen treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili in de groepsfase van het WK hockey, van 13 tot en met 29 januari 2023 in India. De vier landen werden donderdag tijdens de loting aan elkaar gekoppeld in poule C.

Titelverdediger België treft Duitsland, Zuid-Korea en Japan in de poulefase en is ingedeeld in poule B. De andere twee poules bestaan uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Argentinië (poule A) en India, Wales, Spanje en Engeland (poule D).

De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales van het WK. Nederland was samen met India, Australië en België geplaatst als groepshoofd.

De wedstrijden tijdens het WK hockey worden gespeeld in Bhubaneswar en Rourkela. De twee steden liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. Het wedstrijdschema (locaties en tijden) wordt later dit jaar vrijgegeven.