In laatste 200 meter vervliegt Gesinks droom van ritzege Vuelta

Robert Gesink mocht 6 kilometer lang dromen van een nieuw succes in de Ronde van Spanje. Zes jaar na zijn memorabele zege op de Aubisque leek de 36-jarige Achterhoeker van Jumbo-Visma op de Alto de Piornal op weg naar nieuw succes. Tot een kleine 200 meter voor de streep de Belg Remco Evenepoel – de ritwinnaar – en de Spanjaard Enric Mas passeerden.

“Het was een geweldige koers, tot de laatste 200 meter”, verzuchtte Gesink bij Eurosport. Een dag na de opgave van kopman Primoz Roglic was hij op jacht gegaan naar de dagzege door mee te sluipen in een vroege ontsnapping. “Ik sloot als laatste aan in een sterke groep. Op de laatste klim ging eerst √Člie Gesbert, die is wat lichter. Ik ben in mijn eigen tempo gaan rijden. Toen ik hem bijhaalde, lukte het me snel hem te lossen.”

“Het was goed, maar net niet goed genoeg”, was de conclusie na zijn derde plaats. “Ik was blij om vooraan te rijden, maar ik was nog veel gelukkiger geweest als het was gelukt. Of er nog een kans komt? Ik moet eerst hiervan herstellen. Maar wie weet, op de voorlaatste dag.”

Gesink, die vroeg in de Vuelta een dag de leiderstrui droeg, werd nog wel gehuldigd als strijdlustigste renner van de dag.