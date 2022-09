IOC schorst Guatemala en geeft India laatste waarschuwing

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Guatemala geschorst. Volgens het IOC handelt het nationaal comité van het land uit Midden-Amerika niet volgens de regels van het olympisch manifest. Sporters uit Guatemala mogen daardoor voorlopig niet onder de naam en vlag van hun land meedoen aan internationale evenementen. Guatemala krijgt gedurende de schorsing ook geen financiële steun.

India kreeg een laatste waarschuwing van het IOC tijdens een bestuursvergadering in Lausanne. De bestuursleden besloten de voor in mei 2023 geplande IOC-sessie in de Indiase stad Mumbai uit te stellen, om India zo onder druk te zetten. Het olympisch comité van dat land moet zo snel mogelijk bestuursverkiezingen houden en de interne problemen oplossen, anders gaat het IOC op zoek naar een andere locatie voor de grote ledenvergadering van volgend jaar. India huisvestte de IOC-sessie voor het laatst in 1986 in New Delhi.

Het IOC-bestuur maakt zich nog steeds zorgen om de situatie bij de internationale boksbond IBA, onder meer vanwege de financiële afhankelijkheid van de IBA van het Russische aardgasbedrijf Gazprom. Volgens het IOC doet de boksbond te weinig om de interne problemen op te lossen.

Boris van der Vorst, de voorzitter van de Nederlandse boksbond, wil graag voorzitter worden van de IBA. Hij werd in mei vlak voor de verkiezingen echter geschorst. Van der Vorst ging met succes in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. De IBA beslist op een speciaal congres of er nieuwe verkiezingen komen. Het IOC dreigt boksen na de Spelen van Parijs 2024 als olympische sport te schrappen. Boksen staat momenteel niet op het programma voor Los Angeles 2028.