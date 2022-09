Koop Gelredome niet onbespreekbaar voor nieuwe Vitesse-eigenaar

De nieuwe Vitesse-eigenaar Coley Parry sluit niet uit dat hij het stadion van de Arnhemse Eredivisieclub in de toekomst wil overnemen. De oprichter en baas van de Common Group, dat de nieuwe grootaandeelhouder van Vitesse wordt, noemde dat tijdens de presentatie in de Gelredome een interessant scenario.

“Dit is in onze opvatting niet van tafel”, zei de Amerikaan over het eventueel in bezit krijgen van het stadion. “Er is geen reden waarom dat niet bespreekbaar zou zijn.”

Stadion Gelredome is in handen van vastgoedmagnaat Michael van de Kuit. Die gaf eerder dit voorjaar ook aan Vitesse te willen overnemen. Vitesse stond twee jaar geleden nog tegenover Van de Kuit in de rechtbank. Vitesse wilde een huurverlaging, omdat het vanwege het stilleggen van de competitie als gevolg van de coronapandemie geen gebruik maakte van het stadion, maar verloor dat kort geding.

Parry benadrukte dat hij de huidige eigenaar van het stadion niet kent. “Als het aan mij ligt dan beginnen we met een schone lei en hebben we eerlijke persoonlijke gesprekken met de eigenaar van de Gelredome. Het begin van dat proces is een persoonlijke relatie”, zei hij. De oprichter van de Amerikaanse investeringspartij zei geen ervaring te hebben met het kopen van vastgoed.

De nieuwe eigenaar en Vitesse wilden niet bekendmaken welk bedrag de Common Group investeert in de club. Parry denkt dat Vitesse niet zo veel investeringen nodig zal hebben als de eigenaars voor hem in de club staken. De vorige eigenaar Valeri Oyf schold bij de overdracht van de aandelen ook een schuld van zo’n 150 miljoen euro aan de Arnhemse Eredivisieclub kwijt.

De Amerikaan verwacht dat hij met goed beleid, het ontwikkelen en verkopen van spelers en succes in de Eredivisie en in Europa niet zo veel geld hoeft uit te geven. “Hopelijk zijn het geen bedragen in die richting”, reageerde hij op het bedrag van 150 miljoen euro. Er is volgens hem wel ruimte voor investeringen in spelers, maar hij noemde daarbij geen bedragen. “We zullen op individuele basis naar spelers kijken.”

Parry zei Vitesse bij de wedstrijd van volgende week te zullen bezoeken. “Zeker, ik zal er zijn bij de Airborne-wedstrijd”, noemde hij het duel met FC Volendam op 17 september dat in het teken staat van de Airborne-herdenking. “Dat is belangrijk voor de geschiedenis van Arnhem en een mooi moment voor de eerste wedstrijd.”