Tennisser Alcaraz bereikt na marathonpartij laatste vier US Open

Tennisser Carlos Alcaraz heeft na een marathonpartij de halve finales van de US Open bereikt. De 19-jarige Spanjaard versloeg in New York de als elfde geplaatste Jannik Sinner uit Italiƫ in vijf sets: 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3. De wedstrijd in het Arthur Ashe stadion duurde 5 uur en 14 minuten en was pas kort voor 03.00 uur afgelopen.

Alcaraz is zelf de nummer drie van de plaatsingslijst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Het is voor de Spanjaard de eerste keer dat hij de halve finale van een grand slam bereikt. Vorig jaar moest hij in de kwartfinale in New York tegen de Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime opgeven vanwege een blessure.

In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De 24-jarige tennisser uit de VS had eerder donderdag de Rus Andrej Roeblev in drie sets verslagen (7-6 (3) 7-6 (0) 6-4). De andere halve finale gaat tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Noor Casper Ruud.

Alcaraz maakt door zijn overwinning nog steeds kans om de nieuwe nummer een van de wereld te worden. De Spanjaard zou dan de jongste tennisser zijn die de toppositie verovert. Ook de Noorse tennisser Ruud en de in New York reeds uitgeschakelde Rafael Nadal maken nog kans op de toppositie.