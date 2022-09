Tour of Britain ligt dag stil vanwege overlijden Elizabeth

De Ronde van Groot-Brittanniƫ ligt vrijdag stil vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De organisatoren van de wedstrijd besloten de zesde etappe te schrappen en beraden zich nog over de resterende twee ritten.

“De organisatoren van de Tour of Britain en de betrokken teams, renners en officials, zijn zeer bedroefd vanwege het overlijden van Hare Majesteit de Koningin”, schrijft de organisatie in een via sociale media verspreide verklaring. “We condoleren de hele koninklijke familie.”

De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiding in de Britse rittenkoers.