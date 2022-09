Van Vleuten ook oppermachtig in Challenge by La Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft nog maar eens laten zien dat ze een klasse apart is in het vrouwenwielrennen. De 39-jarige Nederlandse van Movistar won met overmacht de tweede etappe van de Challenge by La Vuelta, de rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen.

Het was een rit met vijf beklimmingen, waarvan de top van de laatste op 15 kilometer voor de streep in Colindres lag. Van Vleuten, die na een lange solo alleen aankwam, werd ook de nieuwe leider. Ze nam de leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die in een groepje van drie op ruim 2 minuten van Van Vleuten de finish bereikte. Longo Borghini hield de Duitse Liane Lippert en de Nederlandse Demi Vollering net achter zich.

Van Vleuten won deze zomer al de Giro d’Italia en de Tour de France.

Lucinda Brand en de Australische Sarah Roy reden lang op kop, maar richting de zwaarste beklimmingen werden zij bijgehaald en ontstond er een kopgroep van vier rensters: Van Vleuten, Vollering, Longo Borghini en de Spaanse Mavi García. Op de Alto Fuente Las Varas, een klim van de eerste categorie zo’n 30 kilometer voor de finish, reed Van Vleuten alleen weg. Ze passeerde de top met zo’n 45 seconden voorsprong op Vollering. Longo Borghini, die met Trek woensdag de ploegentijdrit had gewonnen, reed daarachter met Lippert, die García was voorbijgereden.

Op de top van de laatste klim, de Alto Campo La Cruz, lag Van Vleuten al bijna 2 minuten voor. Die voorsprong wist ze nog iets uit te breiden, waardoor ze in het klassement nu leidt met 1 minuut en 55 seconden voorsprong op Longo Borghini. Vollering is op 2.24 voorlopig derde.

De vrouwenversie van de Vuelta eindigt zondag in Madrid.