Wielrenner Alaphilippe verdedigt wereldtitel

Wielrenner Julian Alaphilippe gaat zijn wereldtitel verdedigen in Australië. Dat heeft zijn teambaas Patrick Lefevere bevestigd tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De Franse renner van Quick-Step – Alpha Vinyl moest vorige week de Ronde van Spanje in de elfde etappe verlaten na een val, waarbij zijn schouder uit de kom was geschoten. De wegrace bij de WK in Australië is op 25 september.

Alaphilippe (30) was eerder dit jaar in Luik-Bastenaken-Luik ook al zwaar ten val gekomen. Dat kostte de Fransman deelname aan de Tour de France. Bij zijn rentree in de Ronde van Wallonië testte hij eind juli na de tweede etappe positief op corona. Als huidig wereldkampioen, de titel die Alaphilippe vorig jaar in Leuven prolongeerde, won hij dit jaar pas twee koersen. De Franse selectie voor de WK is nog niet bekendgemaakt.