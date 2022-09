Alleen Sainz rapper dan Verstappen in tweede vrije training Monza

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Italië de tweede tijd genoteerd. Alleen Carlos Sainz van Ferrari was sneller dan de koploper in de WK-stand. Verstappen deed 0,143 langer over zijn snelste ronde dan Sainz (1.21,664).

Eerder op de dag waren er in de eerste vrije training nog vier coureurs sneller dan Verstappen.

Achter Sainz en Verstappen klokte Charles Leclerc, de ploeggenoot van Sainz bij Ferrari, de derde tijd. Leclerc was 0,193 langzamer dan Sainz. Sergio Pérez reed de zesde tijd. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull moest 0,730 toegeven op Sainz.

De training werd halverwege enkele minuten stilgelegd door een rode vlag wegens het uitvallen van Mick Schumacher.

De race is zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen. Zijn team wisselt de verbrandingsmotor in de RB18 en daardoor moet de wereldkampioen na de kwalificatie vijf plaatsen terug op de startopstelling.