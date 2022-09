Lewis Hamilton herinnert zich bijzondere ontmoeting met Elizabeth

Lewis Hamilton blikt in reactie op de dood van koningin Elizabeth terug op een lunch die hij in 2008 met haar had. De Formule 1-coureur noemt het een “enorme eer” en zegt de ontmoeting nooit te zullen vergeten. “We hadden het over onze gedeelde liefde voor honden en ze nam alle tijd”, schrijft hij op Instagram. Hamilton werd uitgenodigd voor de lunch nadat de donderdag overleden Queen hem een ridderorde had gegeven.

De coureur heeft sinds het nieuws over haar overlijden veel nagedacht over haar “ongelooflijke” leven. “Ze was een symbool van hoop voor velen en ze diende haar land met waardigheid, toewijding en vriendelijkheid. Ze was echt als geen ander en ik ben dankbaar dat ik haar tijd heb meegemaakt.”

Het hele land en “vele anderen over de hele wereld” zullen om de koningin rouwen, weet Hamilton. “Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar haar familie en iedereen die dicht bij haar stond en een dierbare hebben verloren.”