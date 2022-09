Porsche en Red Bull staken gesprekken over samenwerking

Porsche en het Formule 1-team Red Bull gaan vanaf 2026 niet samenwerken. De Duitse autofabrikant laat weten samen met de renstal van Max Verstappen te hebben besloten om de gesprekken over een samenwerking tussen de twee geen vervolg te geven.

Red Bull krijgt nog tot en met 2025 motoren van Honda, maar het ontwikkelt die krachtbron naar eigen inzichten in een nieuw gebouwde fabriek in Engeland. “Het is aan Porsche of zij zich bij ons willen aansluiten op onze voorwaarden. De samenwerking moet passen in de manier waarop wij racen”, zei teambaas Christian Horner eerder bij Sky Sports.

Volgens Porsche was het uitgangspunt altijd dat de samenwerking gebaseerd zou zijn op gelijkwaardigheid, wat betekent dat de fabrikant niet alleen een motor zou leveren. “Dat kan niet bereikt worden”, meldt de autofabrikant. “Met de afgeronde nieuwe regelgeving blijft de Formule 1 wel nog steeds een interessante omgeving voor Porsche die het zal blijven volgen.”